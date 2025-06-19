شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: الوافدون من الدول الأوروبية الأعلى حصولا على تصاريح عمل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

رصدت بيانات النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر 2024، أن الأجانب الوافدين من الدول الأوروبية شكل العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري خلال فترة التقرير.

وقدرت النشرة إجمالي عدد العمالة الأوروبية بنحو 8798 أجنبي بنسبة 38.4% من إجمالي العمالة خلال عام 2024، يليها الدول الآسيوية "غير العربية" بعدد 7224 أجنبي بنسبة 31.5٪‏، وتأتي الدول‏ العربية بعدد 4826 أجنبي بنسبة 21.1% تليها الدول الأفريقية "غير العربية" حيث بلغ 1026 أجنبي بنسبة 4.5%، ثم الدول الأمريكية بعدد 868 أجنبي بنسبة 3.8%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعـداد حيث بلغ 110 أجنبي بنسبة 0.5% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2024.

وبلغ إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري 22 ألف و909 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2024، مقابل 17 ألف و357 أجنبي عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 32%، وبلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة 10 آلاف و3 أجنبي بنسبة 43.7% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 12 ألف و906 أجنبي بنسبة 56.3% عام 2024.

وتمثل مديريات القوي العاملة المرتبة الاولي من حيث جهة اصدار تراخيص العمل للأجانب في القطاع الخاص والاستثماري في مصر عام 2024، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 11197 ترخيص بنسبة 48.9٪، وتأتي مكاتب الاستثمار في المرتبة الثانية بعدد 6392 ترخيص بنسبة 27.9٪ ثم مكاتب الشركات بعدد 4558 ترخيص بنسبة 19.9٪، ثم مكاتب البترول بعدد 762 ترخيص بنسبة 3.3٪ من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل في القطاع الخــــاص والاستثماري عام2024.

ويمثل المديرين العدد الأكبر من العاملين الأجانب حيث بلغ 8343 أجنبي بنسبة 36.4٪ يليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 5453 أجنبي بنسبة 23.8٪ ثم الفنيون ومساعدو الاخصائيين بعدد 3530 أجنبي بنسبة 15.4٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2024.