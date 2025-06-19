لحظة بلحظة تحديث سعر الدولار اليوم الخميس 19-6-2025

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القاهرة - سامية سيد - لحظة بلحظة ينشر الخليج 365 تحديث سعر الدولار اليوم الخميس 19-6-2025 أمام الجنيه المصري فى مستهل التعاملات وسط تغيرات متوقعة وسط تداولات اليوم.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

و استقر سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلى عند 50.50 جنيه للشراء و 50.60 جنيه للبيع و فى بنك مصر الى 50.50 جنيه للشراء و 50.60 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 50.50 جنيه للشراء 50.60 جنيه البيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.50 جنيه للشراء 50.60 جنيه البيع .

و سجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.