شكرا لقرائتكم خبر عن خطة عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة بجميع المنشآت التابعة لـ"الكهرباء"بنسبة 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى ببدء تنفيذ خطة عمل عاجلة لترشيد إستهلاك الطاقة طبقاً لمقتضيات الوضع الراهن وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء بجميع المنشآت التابعة للقطاع.

وشملت اهم محاور الخطة العاجلة لترشيد الإستهلاك الذاتى فى كافة المباني التابعة للشركة من خلال إتباع الإجراءات الآتية :-

- تخفيض الإنارة أثناء فترة العمل وإطفاء الإنارة الغير ضرورية فى المكاتب والممرات والإعتماد على الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان.

- الإلتزام بخفض أنظمة التكييف بحيث يتم ضبط درجة حرارة التكييف بأن لا تقل عن 25 درجة مئوية.

- الفصل التام للكهرباء عقب إنتهاء مواعيد العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض المكاتب .

- عدم استخدام كاتيل / سخان المياة الكهربائي داخل المكاتب الإدارية.

- تفعيل المرور الدورى من قبل الإدارة العامة للأمن بكل مبنى للتحقق من تطبيق إجراءات ترشيد الإستهلاك.

كما شمل الخطة تكليف القطاعات والهندسات التابعة بالتنسيق الكامل مع مسئولى المحافظات والوحدات المحلية الواقعة نطاق الشركة وكذا أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء لإتخاذ الإجراءات الآتية :-

- تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والطرق الرئيسية إلى 30% بحيث يكون ( عدد (2) كشاف مطفأ ، عدد (1) كشاف مضاء .

- الزام المحال العامة والمولات بالإغلاق الساعة العاشرة مساءاً طبقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

- فصل الإثارة عن كافة الإعلانات المضيئة بالشوارع والطرق الرئيسية.

- تخفيض الإنارة على واجهات المحال التجارية والمولات

- تخفيض الإنارة بالمنشأت الرياضية والنوادي .

- الفصل التام للكهرباء بكافة المباني الإدارية التابعة لتلك الجهات عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الاماكن

- الإلتزام بخفض أنظمة التكييف بكافة المباني الإدارية التابعة لتلك الجهات والمولات التجارية وخلافه ويتم ضبط درجة حرارة التكييف بحيث لا تقل عن 25 درجة مئوية.

- تخفيض الإنارة بكافة المباني الإدارية التابعة لتلك الجهات أثناء فترة العمل واطفاء الإنارة الغير ضرورية فى المكاتب والممرات والإعتماد على الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان.

- تفعيل دور وحدة مراقبة وترشيد الطاقة بكل منشأة من خلال المرور على المنشأة والتأكد من تطبيق اجراءات ترشيد الطاقة.

- فصل الإنارة الخارجية بكافة المبانى التابعة لتلك الجهات والميادين

- اللتنسيق مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ بنطاق الشركة كل فى نطاقه لتوعية المواطنين بضرور ترشيد إستهلاك التيار الكهربائي وكذلك عدم الإستيلاء على التيار المباشر وذلك بمقرات السادة النواب.

- تكثيف حملات لفصل التيار الكهربائي عن كافة مستمدى التيار المباشر (بدون عداد وبطريقة لا تسمح بالتوصيل إلا بعد إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتركيب عداد للحد من الإستهلاك.

- تكثيف حملات على كافة المشتركين للتأكيد على أن كافة الأحمال محملة على العداد مع التوعية بترشيد الإستهلاك وتوزيع برشورات توضح أهمية وطرق ترشيد الإستهلاك.

-تفعيل بنود المراقبة والمتابعة للمشتركين الذين تزيد القدرة التعاقدية لهم عن 500 ك وات طبقاً لما نصت عليه المادة ( 48 ) من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 من حيث التزام المشترك بتعيين مسئول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة مدون به القياسات والتحقق من جدوي مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإعداد الحسابات السنوية المؤشرات أداء وذلك كما ورد تفصيلاً باللائحة التنفيذية للقانون بالمادة (64 ، 65، 67.6666).

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن معدلات استهلاك الكهرباء يمكن أن تنخفض إذا ساعد المواطن نفسه في ذلك لتقليل الاعتماد على الوقود، لافتاً إلى أن التوعية بترشيد الاستهلاك لا تعني عدم قدرة القطاع على تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء وإنما هي مسئولية للحفاظ على الطاقة.

وأضاف عصمت، أن هناك تنسيق مستمر على مدار الساعة مع وزارة البترول لتأمين التغذية الكهربائية، لافتا إلى أن الدولة حريصة على تنفيذ وعودها مع المواطنين وعدم اللجوء لتخفيف الاحمال خلال فصل الصيف.