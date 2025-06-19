شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 19-6-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت البنوك المصرية استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 19-6-2025 أمام الجنيه المصري فى مستهل التعاملات وسط تغيرات متوقعة وسط تداولات اليوم
و استقر سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلى عند 50.50 جنيه للشراء و 50.60 جنيه للبيع و فى بنك مصر الى 50.50 جنيه للشراء و 50.60 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 50.50 جنيه للشراء 50.60 جنيه البيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.50 جنيه للشراء 50.60 جنيه البيع .
و سجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع.
50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع.
50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع.
50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع.
50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع.
قال البنك المركزى المصرى، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 48.14 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2025.
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