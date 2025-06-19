شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا أعلى دول مجموعة السبع استيرادا من مصر عام 2024 بـ3.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجموعة دول السبع استيرادا من مصر وجاءت ايطاليا على رأس القائمة عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.4 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 2.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.6 مليار دولار، ثـم فرنسا مليار دولار، ثم المانيا 989 مليون دولار ثم كندا 197 مليون دولار وأخيراً اليابان 67 مليون دولار.

ومن أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول السبع خلال عام 2024، جاء وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.9 مليار دولار، وملابس جاهزة بقيمة 1.6 مليار دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 862 مليون دولار، بالإضافة إلى خضر وفواكه بقيمة 834 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 569 مليون دولار، وألومنيوم بقيمة 523 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة521 مليون دولار .

وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول السبع نحو 9.5 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 8.6 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 10.5%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول السبع 20.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 17.4 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1 % .

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أعلى مجموعة دول السبع تصديراً لمصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 7.6 مليار دولار، يليها المانيا بقيمة 4.4 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار ثم المملكة المتحدة بقيمة 2 مليار دولار، ثم فرنسا 1.8 مليار دولار، ثم اليابان 819 مليون دولار وأخيراً كندا 369 مليون دولار .