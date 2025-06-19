شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 19 يونيو 2025 فى الإمارات عيار 24 بـ409 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالى 363.25 درهمًا إماراتيًا. ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فى حركة السوق.



سعر الذهب فى الإمارات

عيار 24 سجل 409.00 درهم

عيار 22 سجل 378.75 درهم

عيار 21 سجل 363.25 درهم

عيار 18 سجل 311.25 درهم

عيار 14 سجل 240.75 درهم

عيار 12 سجل 206.50 درهم

الاونصة 12721.25 درهم

الجنيه الذهب 2906.00 درهم

الأونصة بالدولار 3383.69 دولار

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

واستطاع الذهب أن يثبت أقدامه فوق المستوى 3400 دولار للأونصة ليستمر الاتجاه الصاعد على المدى القصير هو القائم حتى الآن وقد نشهد اختراق للقمة التاريخية عند 3500 دولار للأونصة وتسجيل مستوى قياسي جديد.

ارتفاع أسعار الذهب ناتجة من الصراع بين إيران والكيان الصهيوني بعد الهجمات المتبادلة التي بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي ، ويمثل هذا الصراع تصعيدًا متجددًا في التوترات بين دول الشرق الأوسط، وأثار مخاوف من تورط المزيد من القوى الإقليمية.