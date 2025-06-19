شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة تراخيص السيارات المتنوعة فى مايو 2025 بنسبة 24.5% والان مع تفاصيل الخبر

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مايو 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 49307 مركبة بزيادة 24.5%عن الشهر السابق .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2456مركبة موديل 2022 و1701مركبة موديل2023 و5666مركبة موديل 2024 و36323مركبه موديل 2025 و3161 مركبه موديل 2026 .

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والاهرام عن شهر ابريل 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37235 مركبة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2202 مركبة موديل 2022و1489مركبة موديل2023 و5022مركبة موديل 2024 و28330مركبه موديل 2025 و192 مركبه موديل 2026 .