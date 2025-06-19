شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة تراخيص السيارات المتنوعة فى مايو 2025 بنسبة 24.5% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالخميس، 19 يونيو 2025 05:00 ص
كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مايو 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 49307 مركبة بزيادة 24.5%عن الشهر السابق .
كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2456مركبة موديل 2022 و1701مركبة موديل2023 و5666مركبة موديل 2024 و36323مركبه موديل 2025 و3161 مركبه موديل 2026 .
يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والاهرام عن شهر ابريل 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37235 مركبة .
كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2202 مركبة موديل 2022و1489مركبة موديل2023 و5022مركبة موديل 2024 و28330مركبه موديل 2025 و192 مركبه موديل 2026 .
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