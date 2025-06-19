شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تحديث فى سعر الدولار اليوم الخميس 19-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال ختام تداولات هذا الأسبوع ننشر أخر تحديث في سعر الدولار اليوم الخميس 19-6-2025 مع تسجيل حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات أمام الجنيه المصري، وسط توقعات بتغيرات جديدة في سعر الدولار.

و استقر سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلى عند 50.50 جنيه للشراء و 50.60 جنيه للبيع و فى بنك مصر الى 50.50 جنيه للشراء و 50.60 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 50.50 جنيه للشراء 50.60 جنيه البيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.50 جنيه للشراء 50.60 جنيه البيع .

و سجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.