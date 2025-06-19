شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 19 يونيو 2025 فى السعودية عيار 18 بـ306.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم استقرارا نسبيا حيث سجل عيار 24 سعر408.50 ريال ، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 408.50 ريال

عيار 22 سجل 374.25 ريال

عيار 21 سجل 357.25 ريال

عيار 18 سجل 306.25 ريال

عيار 14 سجل 238.25 ريال

عيار 12 سجل 204.25 ريال

الاونصة 12702.00 ريال

الجنيه الذهب 2858.75 ريال

الأونصة بالدولار 3387.19 دولار

شهدت أسعار الذهب العالمية تقلبات ملحوظة خلال تعاملات امس الأربعاء، في وقت أحجم فيه المستثمرون عن ضخ رهانات كبيرة قبيل صدور قرار السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم ، وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليبلغ 3,393 دولارًا للأونصة.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% أيضًا لتسجل 3,411.60 دولارًا ، وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% أمام سلة من العملات المنافسة، مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وفقا لما نشره موقع investing



