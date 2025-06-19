شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع الذهب تبحث أخر تطورات القطاع.. ما الذى حدث فى الاجتماع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات شعبة الذهب والمعادن، أخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس 19 يونيو 2025 بالسوق المصري وسط تطورات ملحوظة في البورصة العالمية.

غيرت مجموعة سيتي بمراجعة أهدافها السعرية للذهب على مدى 0-3 أشهر و6-12 شهرًا إلى 3300 دولار للأوقية (بعد أن كانت 3500 دولار) و2800 دولار للأوقية (بعد أن كانت 3000 دولار) على التوالي.

أسعار الذهب اليوم



- عيار 24 سجل 5497 جنيهًا للجرام

- عيار 21 بلغ 4810 جنيهات للجرام وقد يرتفع إلى 4830 جنيهًا

- عيار 18 سجل 4123 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب 38480 جنيهًا.

كشفت بيانات شعبة الذهب تطورات سعر الذهب فى مصر، خلال تعاملات اليوم، ليواصل المعدن الأصفر خسائره لليوم الثانى على التوالى، ويصل إجمالى التراجع إلى نحو 140 جنيهًا خلال 72 ساعة فقط.

عقد ممثلو شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، وذلك لبحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بتطوير صناعة الذهب فى مصر، وحل المشكلات التي تواجه القطاع، خاصة في ما يتعلق بتصدير المشغولات الذهبية.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل دعم الصناعة الوطنية والتغلب على التحديات التي تواجه المصنعين والحرفيين، لا سيما تلك المرتبطة بالإجراءات التنظيمية والفنية، والعمل على تسهيل بيئة العمل أمام المستثمرين فى القطاع.

واستعرض ممثلو الشعبة خلال اللقاء رؤيتهم لمستقبل صناعة الذهب، وأهم الملفات العالقة التي تحتاج إلى حلول عاجلة، وعلى رأسها تسهيل تصدير المشغولات الذهبية وفتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات المصرية، إلى جانب الحاجة لتحديث آليات الدمغ والتسعير، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية التنسيق المشترك بين مصلحة الدمغة والشعبة من أجل النهوض بالصناعة، وضرورة وضع خطة عمل متكاملة لتحديث القطاع، وتطوير قدراته الإنتاجية والفنية، بما يعزز من تنافسية الذهب المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن المقرر استمرار التنسيق بين الطرفين خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وطرح مزيد من الحلول العملية لتذليل العقبات ودفع عجلة نمو هذه الصناعة الحيوية التي تُعد من أقدم وأهم الصناعات الحرفية في مصر. السياسية والاقتصادية العالمية.