شكرا لقرائتكم خبر عن خطة حكومية لاستغلال الأصول فى المقطم ونيو هليوبوليس عبر شركات قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لدى الشركات التابعة، وذلك في إطار دعم موارد تلك الشركات وزيادة مساهمتها في خطط التنمية الاقتصادية، خاصة من خلال استغلال مواقع متميزة مثل هضبة المقطم ومنطقة نيو هليوبوليس.

وأكدت مصادر بوزارة قطاع الأعمال أن خطة استغلال الأصول تستهدف جذب استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال طرح مشروعات عقارية وسياحية وتجارية بالشراكة مع شركات التطوير العقاري، وذلك بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية من المواقع التابعة للشركات.

ومن أبرز المشروعات الجاهزة للطرح، مشروع تطوير هضبة المقطم التابع لشركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير. ويعد هذا المشروع من أكبر مشروعات التطوير العقاري والسياحي بالقاهرة، ويقام على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، ويتضمن مناطق سكنية وفندقية وتجارية وترفيهية بإطلالة متميزة على القاهرة وتتجاوز الاستثمارات نحو 200 مليار جنيه .

كما تواصل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير استغلال فرص استثمارية جديدة في منطقة "نيو هليوبوليس" الواقعة شرق القاهرة، والتي تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين نظرًا لموقعها القريب من العاصمة الإدارية. وتشمل الخطة تطوير أراضٍ بمساحات كبيرة، وتنفيذ مشروعات سكنية وخدمية متكاملة بعوائد تتجاوز 300 مليار جنيه .



وأشار مسؤولون بقطاع الأعمال العام الشركات إلى أن هذه المشروعات تُنفذ ضمن إطار شفاف من الشراكة، بهدف تعظيم العائد من الأصول وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز تنافسية الشركات التابعة.

وتُعد خطة استغلال الأصول أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة قطاع الأعمال لرفع كفاءة الشركات وتحسين أوضاعها المالية، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.