الاقتصاد

تراجع مخزون النفط الخام في أمريكا بأكثر من التوقعات

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر كثيرًا من التوقعات.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 13 يونيو بواقع (11.5) مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار (2.3) مليون برميل، بعد تراجعه بواقع (3.6) ملايين برميل في الأسبوع السابق.

وفي ظل التراجع الأكبر من المتوقع، أصبح المخزون (420.9) مليون برميل، أي أقل بنسبة (10)% تقريبًا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع (200) ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة (2)% تقريبًا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع (500) ألف برميل ليظل أقل بنسبة (17)% تقريبًا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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