شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إطلاق تقرير الاستثمار العالمى 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن اليوم الخميس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر.

وفي مؤتمر صحفي من المقرر أن يحضره كلا من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، سيتم إطلاق التقرير، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



وبالأمس استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية المعنية.

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضرورة التزام القطاعات بالمشاركة الفعالة عبر استيفاء استبيانات التقرير، لضمان تقييم واقعي وفعّال لوضع بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الإصلاحات الإجرائية المطلوبة ليست معقدة وقابلة للتنفيذ فورًا، بما يحقق نقلة نوعية في تنافسية الدولة.

وشدد الوزير على أهمية تحويل التحديات الحالية إلى فرص إصلاح حقيقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متقدمة تشمل موانئ وسكك حديدية، فضلًا عن خطة واضحة للتوسع في الأسواق الأفريقية، وقوة عاملة ومهندسين على أعلى مستوى، إلى جانب توفر مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد «الخطيب» أن الحكومة تستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإجراءات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر.

وتأتي اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتكامل الأدوار فيما بينها، بهدف بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.