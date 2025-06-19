شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس 19 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب، أخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس 19 يونيو 2025 بالسوق المصري وسط تطورات ملحوظة في البورصة العالمية.

غيرت مجموعة سيتي بمراجعة أهدافها السعرية للذهب على مدى 0-3 أشهر و6-12 شهرًا إلى 3300 دولار للأوقية (بعد أن كانت 3500 دولار) و2800 دولار للأوقية (بعد أن كانت 3000 دولار) على التوالي.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 سجل 5497 جنيهًا للجرام

- عيار 21 بلغ 4810 جنيهات للجرام وقد يرتفع إلى 4830 جنيهًا

- عيار 18 سجل 4123 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب 38480 جنيهًا.

تراجع المخاوف مؤقتًا من توسع رقعة الصراع فى الشرق الأوسط، إلى جانب تغيرات فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو هبوط العملة الأمريكية، ساهم في تراجع أسعار الذهب في مصر.

تحسن سعر صرف الجنيه خلال الساعات الماضية دفع الذهب إلي التراجع بشكل ملحوظ، ليسجل خسائر فاقت 90 جنيهًا في الجرام الواحد خلال فترة قصيرة.

ولا تزال الأسواق تترقب عن كثب تطورات المشهد الإقليمى، إذ يُعد الذهب أداة رئيسية للتحوط وقت الأزمات، مما يجعل أي تحرك في الأسعار العالمية أو الإقليمية ينعكس سريعًا على السوق المحلية.

ويتوقف المسار المتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.