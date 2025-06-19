شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 19-6-2025 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشارت بيانات سوق الصرف إلى أخر تطورات سعر الدولار اليوم الخميس 19-6-2025 واستقر سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلى عند 50.50 جنيه للشراء و 50.60 جنيه للبيع و فى بنك مصر الى 50.50 جنيه للشراء و 50.60 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 50.50 جنيه للشراء 50.60 جنيه البيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.50 جنيه للشراء 50.60 جنيه البيع .
و سجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع.
50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع.
50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع.
50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع.
50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع.
قال البنك المركزى المصرى، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 48.14 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2025.
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