شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 19-6-2025 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت بيانات سوق الصرف إلى أخر تطورات سعر الدولار اليوم الخميس 19-6-2025 واستقر سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلى عند 50.50 جنيه للشراء و 50.60 جنيه للبيع و فى بنك مصر الى 50.50 جنيه للشراء و 50.60 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 50.50 جنيه للشراء 50.60 جنيه البيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.50 جنيه للشراء 50.60 جنيه البيع .

و سجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

قال البنك المركزى المصرى، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 48.14 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2025.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.