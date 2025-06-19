شكرا لقرائتكم خبر عن للمصريين والعرب والأجانب.. أسعار تذاكر زيارة المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار المتحف المصري الكبير في تشغيله التجريبي؛ وفتح الزيارة مع قرار إرجاء الافتتاح الرسمي، ننشر أسعار تذاكر الزيارة.

‎وتتيح إدارة المتحف المصري الكبير، نوعين من الزيارة، أولها تذاكر الزيارة العادية وأسعارها هي:

للمصريين

‎البالغ 200 جنيه.

‎الأطفال 100 جنيه.

‎الطلاب 100 جنيه.

‎كبار السن 100 جنيه.

للعرب والأجانب

‎البالغين 1200 جنيه. الأطفال 600 جنيه. الطلاب 600 جنيه.

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للعرب والجانب المقيمين

‎البالغين 600 جنيه. الأطفال 300 جنيه. الطلاب 300 جنيه.

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أما النوع الثاني وهي "الجولات الإرشادية" وأسعارها هي:‎للمصريين

‎البالغ 350 جنيه. الأطفال 175 جنيه. الطلاب 175 جنيه. كبار السن 175 جنيه.

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للعرب والأجانب

‎البالغين 1700 جنيه. الأطفال 850 جنيه. الطلاب 850 جنيه.

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للعرب والجانب المقيمين

‎البالغين 850 جنيه. الأطفال 425 جنيه. الطلاب 425 جنيه.

وذكرت وزارة السياحة والآثار أنه في ضوء تطورات الأحداث الإقليمية الراهنة، فقد تقرر إرجاء الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، والذي كان مقررًا في اليوم الثالث من يوليو المقبل.

‏‎وسوف يتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، وذلك بعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تنظيم فعالية تليق بمكانة مصر السياحية والثقافية على الساحة الدولية.

‏‎وقد جاء هذا القرار أيضاً انطلاقًا من المسؤلية الوطنية للدولة المصرية، وحرصها على تقديم حدث استثنائي عالمي في أجواء تليق بعظمة الحضارة المصرية وتراثها الفريد، وبما يضمن مشاركة دولية واسعة تواكب أهمية الحدث.

ويواصل المتحف المصري الكبير استقبال زائريه في ضوء الافتتاح التجريبي له لحين قرب الموعد الجديد للافتتاح الرسمي خلال الربع الأخير من العام الجارى.