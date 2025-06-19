شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرتفع الذهب إلى 3700 دولار عالميًا؟.. بنك شهير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدث بنك جولدمان ساكس توقعات بأن يقفز سعر الذهب إلى 3700 دولار بنهاية هذا العام، مدفوعًا بالطلب القوي من البنوك المركزية. كما تتوقع المؤسسة أن يصل سعر الذهب إلى 4000 دولار بحلول يونيو 2026.

تحديث لحظي في سعر الذهب اليوم بالسوق المصري والبورصة العالمية بختام التداولات الفورية في ظل حركة مستمرة للذهب.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 سجل 5497 جنيهًا للجرام

- عيار 21 بلغ 4810 جنيهات للجرام وقد يصل 4830 جنيهًا.

- عيار 18 سجل 4123 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب 38480 جنيهًا.

كشفت بيانات شعبة الذهب تطورات سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم، ليواصل المعدن الأصفر خسائره لليوم الثاني على التوالي، ويصل إجمالي التراجع إلى نحو 140 جنيهًا خلال 72 ساعة فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة بين 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا مع الحركة الفورية للذهب العالمي ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

تراجع المخاوف مؤقتًا من توسع رقعة الصراع فى الشرق الأوسط، إلى جانب تغيرات فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو هبوط العملة الأمريكية، ساهم في تراجع أسعار الذهب في مصر.