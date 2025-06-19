الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفضت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.

وأغلق المؤشر الأوروبي “ستوكس 600” منخفضًا بنسبة (0.4%)، مسجلًا أدنى مستوى له في شهر.

وتباين أداء مؤشرات البورصات الرئيسة الأخرى، حيث صعد مؤشر “فايننشال تايمز 100” في لندن بنسبة (0.1%)، بدعم من بيانات أظهرت تراجع التضخم البريطاني في مايو بما يتماشى مع التوقعات.

وفي السويد، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من (2.25%) إلى (2.0%)، كما كان متوقعًا، إلا أن المؤشر القياسي في بورصة ستوكهولم تراجع بنسبة (0.1%).

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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