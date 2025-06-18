شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5497 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر

اسعار الذهب اليوم



- عيار 24 سجل 5497 جنيهًا للجرام.

- عيار 21 بلغ 4810 جنيهات للجرام.

- عيار 18 سجل 4123 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب 38480 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب العالمية تقلبات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في وقت أحجم فيه المستثمرون عن ضخ رهانات كبيرة قبيل صدور قرار السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم ، وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليبلغ 3,393 دولارًا للأونصة، وفقا لما نشره موقع investing

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد، مسجلة خسائر أسبوعية، بعد أن شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على إيران، وردت إيران بضرب تل أبيب، مما دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وأضاف تعقيداً جديداً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



