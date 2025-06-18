شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقعات سعر الذهب من جي بي مورجان.. ما الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتغير حركة سعر الذهب اليوم بالسوق المصري في حدود 20 إلى 30 جنيهًا مساء اليوم، وسط ضغوط مستمرة على الذهب رغم استمرار التوترات الإيرانية الإسرائيلية.

وكان مصرف جي بي مورجان قد توقع سابقًا سيناريو يُمكن أن يصل فيه الذهب إلى 6000 دولار، في حال تم تحويل ما نسبته 0.5% من الأصول الأجنبية الأمريكية إلى الذهب.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 سجل 5497 جنيهًا للجرام

- عيار 21 بلغ 4810 جنيهات للجرام وقد يصل 4820

- عيار 18 سجل 4123 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب 38480 جنيهًا.

تراجع المخاوف مؤقتًا من توسع رقعة الصراع فى الشرق الأوسط، إلى جانب تغيرات فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو هبوط العملة الأمريكية، ساهم في تراجع أسعار الذهب في مصر.

تحسن سعر صرف الجنيه خلال الساعات الماضية دفع الذهب إلي التراجع بشكل ملحوظ، ليسجل خسائر فاقت 90 جنيهًا في الجرام الواحد خلال فترة قصيرة.

ويتوقف المسار المتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.