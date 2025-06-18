وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشارك في معرض باريس للطيران 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك وزارة الصناعة والثروة المعدنية في معرض باريس للطيران “Paris Air Show 2025″، في نسخته الـ55 المنعقدة في مركز معارض “لو بورجيه” بالعاصمة الفرنسية، خلال الفترة من 16 إلى 22 يونيو الجاري، وذلك ضمن مشاركة عدد من الجهات التابعة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، تشمل المركز الوطني للتنمية الصناعية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”.

وافتتح جناح الوزارة المشارك وكيل الوزارة للتطوير الصناعي المهندس عبدالعزيز بن ماجد الأحمدي، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، واطّلع على ما يقدمه جناح الوزارة من معلومات ومواد تعريفية حول الإستراتيجية الوطنية لصناعة الطيران، والحوافز والممكنات التي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الطيران في المملكة.

وتستعرض الوزارة -من خلال جناحها في المعرض- الإستراتيجية الوطنية لصناعة الطيران، ومستهدفاتها، إلى جانب الحوافز والممكنات التي تقدمها الوزارة ومنظومتها لدعم وتطوير قطاع صناعة الطيران في المملكة، كما يسلّط الجناح الضوءَ على الفرص الاستثمارية والصناعية الواعدة في مجال الطيران، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لاستقطاب التقنيات المتقدمة، وتوطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع الإستراتيجي، بما ينسجم مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030”.

وتهدف مشاركة منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المعرض إلى إبراز القدرات الوطنية المتنامية في قطاع الطيران، واستعراض المبادرات الهادفة إلى جذب الاستثمارات وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام عبر توطين الصناعات الإستراتيجية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى هامش معرض باريس للطيران، شاركت الوزارة في اجتماع الطاولة المستديرة السعودي-الفرنسي، بحضور عددٍ من كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال الطيران المدني، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين، ونائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية، ومسؤولين ومختصين في قطاعات الطيران والمطارات والخدمات ذات الصلة، وبمشاركة أكثر من (65) جهة حكومية وخاصة من الجانبين.

و استعرض وفد الوزارة خلال اللقاء الإستراتيجية الوطنية لصناعة الطيران، موضحًا محفزاتها وأهدافها، ودورها في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي في قطاع الطيران.

كما شارك وفد الوزارة ومنظومتها في زيارة ميدانية إلى مصنع “إيرباص” للطائرات التجارية بمدينة تولوز الفرنسية؛ وذلك بهدف الاطلاع على أحدث تقنيات تصنيع الطائرات وتعزيز فرص التعاون الصناعي بين الجانبين.

ويُعد معرض باريس للطيران “Paris Air Show 2025” أحد أكبر وأهم المعارض العالمية في مجال الطيران والفضاء، بمشاركة أكثر من (2,500) عارض من (46) دولة، ويستقطب آلاف المتخصصين والمهنيين من قطاعات الطيران المدني والعسكري والفضاء والدفاع، كما يضم المعرض (300) شركة ناشئة من (21) دولة، ويعرض أكثر من (150) طائرة، تتضمن عروضًا جوية يومية تسلط الضوء على أحدث التقنيات في عالم الطيران.

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