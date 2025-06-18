“الصادرات السعودية” تعزز حضور منتجات البناء والتشييد الوطنية في معرض الخمسة الكبار بجنوب أفريقيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” في معرض الخمسة الكبار للبناء والتشييد 2025، الذي تستضيفه مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو 2025، بجناحٍ يحمل هوية “صناعة سعودية” ويضمّ 10 شركات وطنية متخصصة في قطاع البناء والتشييد، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتعزيز حضور الشركات السعودية في الأسواق العالمية وتوسيع نطاق تصديرها.

ويُعد معرض الخمسة الكبار أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع التشييد والبناء، ويستقطب كبرى الشركات والمستثمرين والمطورين والمهندسين وصنّاع القرار، ما يجعله بيئة مثالية لعرض القدرات الصناعية الوطنية، واستكشاف الفرص النوعية في أسواق القارة الأفريقية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود “الصادرات السعودية” للترويج للمنتجات الوطنية وربط المصدرين بالمشترين المحتملين، بما يسهم في تعزيز تنافسية السلع والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتلبيةً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

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