غرفة المدينة المنورة تُطلق العدد الأول من التقرير الاقتصادي لمحافظات المنطقة للعام الحالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت غرفة المدينة المنورة العدد الأول من التقرير الاقتصادي لمحافظات منطقة المدينة المنورة للعام 2025، الذي يستعرض الأداء الاقتصادي لمحافظات المنطقة، والفرص الاستثمارية المتاحة.

ويقدّم التقرير، بيانات دقيقة وتحليلات نوعية لدعم المستثمرين ورواد الأعمال والجهات الحكومية والخاصة في اتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات اقتصادية محدثة، تسهم في توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تكامل التنمية بين عدد من المجالات الاقتصادية في محافظات ينبع والعُلا والحناكية والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع والعيص في منطقة المدينة المنورة.

وتناول التقرير عدة محاور رئيسية، تضمنت تحليلًا ديموغرافيًا يغطّي توزيع سكان المحافظات، ومساحاتها ونموها العمراني، ومؤشرات اقتصادية حديثة لأداء القطاعات، وتحليل سوق الإيجارات والعقارات، وقياس الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، ورصد الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتقنيات الحديثة، وتوصيات تنموية تدعو لتحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة.

ويُعدّ هذا الإصدار أحد مخرجات إستراتيجية الغرفة في توسيع نطاق المعرفة الاقتصادية على مستوى المحافظات، وترسيخ ثقافة التخطيط المبني على البيانات، تماشيًا مع مستهدفات الدولة في تعزيز التنمية المتوازنة بين الخليج 365، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، في خطوة تعكس التزام الغرفة بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الشفافية المعلوماتية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط