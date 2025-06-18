شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال صيانة.. "تاون جاس" لسكان المنيب: لا تنزعجوا من رائحة الغاز والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"- إحدى شركات قطاع البترول- عن أعمال صيانة- شارع 6 أكتوبر بمنطقة المنيب، وذلك الخميس الموافق 19 يونيو بدءًا من الساعة الحادية عشر مساء.

وأهابت الشركة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالعملاء عدم الإنزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.