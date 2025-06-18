شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تنظم ورشة عمل حول إجراءات السلامة أثناء الحفر بخطوط الغاز والان مع تفاصيل الخبر

نظمت شركة تاون جاس - إحدى شركات وزارة البترول - ورشة عمل لمناقشة "إجراءات السلامة الواجب اتباعها أثناء أعمال الحفر بجوار خطوط الغاز الطبيعى"، وسلطت ورشة العمل الضوء على الإجراءات الواجب اتباعها أثناء أعمال الحفر، وطرح مقترحات عملية قابلة للتنفيذ واستعراض أبرز أسباب الحوادث السابقة وتحليلها بشكل موضوعى واستنتاج الدروس المستفادة.

يأتى ذلك فى إطار حرص شركة تاون جاس على رفع مستوى الوعى وتعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية والحد من الحوادث التى قد تنجم عن الأعمال الميدانية بالمشروعات المختلفة، جاء ذلك فى إطار تكليفات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

قال المهندس محمد فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة تاون جاس، إن الأمر يتطلب تعاونا صادقا وتنسيقا فعالا بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الهدف المشترك وهو حماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرارية الأعمال بأعلى درجات السلامة دون الإخلال بالجداول الزمنية المخططة لتنفيذ المشروعات.

حضر ورشة العمل نواب محافظى القاهرة والجيزة ورؤساء مجالس إدارات شركات المرافق المختلفة ورؤساء شركات النظافة والتجميل ورئيس جهازي القاهرة الجديدة ومدينة 15 مايو والمختصين من مركز الشبكات والمعلومات.