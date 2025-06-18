شكرا لقرائتكم خبر عن حركة محدودة فى سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية.. تذبذب مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حركة محدودة للغاية يشهدها سعر الذهب اليوم بالسوق المصري والبورصة العالمية، وسط ضغوط مستمرة على الذهب رغم استمرار التوترات الإيرانية الإسرائيلية.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 سجل 5497 جنيهًا للجرام

- عيار 21 بلغ 4810 جنيهات للجرام

- عيار 18 سجل 4123 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب 38480 جنيهًا.

أكد بنك أوف أمريكا أن هناك مسارًا قد يدفع الذهب إلى مستوى 4000 دولار للأونصة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مشيرًا إلى عدم تعرض المحافظ الاستثمارية بدرجة كافية لهذا المعدن الثمين، إلى جانب تنامي حالة عدم الاستقرار العالمي.

كشفت بيانات شعبة الذهب تطورات سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم، ليواصل المعدن الأصفر خسائره لليوم الثاني على التوالي، ويصل إجمالي التراجع إلى نحو 140 جنيهًا خلال 72 ساعة فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة بين 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا مع الحركة الفورية للذهب العالمي ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.