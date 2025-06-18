شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تغيرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ختام تداولات اليوم ينشر الخليج 365 تفاصيل أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 وفقا للبنك الأهلي.

ويقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.50 جنيه للشراء

50.60 جنيه للبيع.





‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم57.94 جنيه للشراء.

58.30 جنيه للبيع.



‏‎سعر الجنيه الاسترلينى اليوم ‏‎سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

67.78 جنيه للشراء.

68.18 جنيه للبيع.





‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم164.17 جنيه للشراء.

165.33 جنيه للبيع





‏‎سعر الريال السعودى اليوم13.41 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.





‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم13.73 جنيه للشراء.

13.77 جنيه للبيع.





‏‎سعر الريال القطري اليوم12.81 جنيه للشراء.

13.88 جنيه للبيع