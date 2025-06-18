شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 18-6 -2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4123 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر أسعار الذهب فى مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي .

أسعار الذهب اليوم فى مصر



- عيار 24 سجل 5497 جنيهًا للجرام.

- عيار 21 بلغ 4810 جنيهات للجرام.

- عيار 18 سجل 4123 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب 38480 جنيهًا.



وشهدت أسعار الذهب العالمية تقلبات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في وقت أحجم فيه المستثمرون عن ضخ رهانات كبيرة قبيل صدور قرار السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم ، وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليبلغ 3,393 دولارًا للأونصة، وفقا لما نشره موقع investing

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

