شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025 أمام الجنيه.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى التعاملات بالبنوك المصرية ، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 50 جنيه للشراء و 50.21 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلى عند 50.50 جنيه للشراء و 50.60 جنيه للبيع و فى بنك مصر الى 50.50 جنيه للشراء و 50.60 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 50.50 جنيه للشراء 50.60 جنيه البيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.50 جنيه للشراء 50.60 جنيه البيع .

وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

و سجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.