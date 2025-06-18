شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 18-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025.

إيقاف تداول 14 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والقاهرة للخدمات التعليمية، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، ووثائق صندوق استثمار اودن للاستثمار في الأسهم المصري-كسب، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وسماد مصر (ايجيفرت)، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية.

البورصة تربح مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.03 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.183 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.033 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105.3 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.67%، والعرب على 4.82%، واستحوذت المؤسسات على 29.34% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.65%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 165.7 مليون جنيه، 25.3 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.7 مليون جنيه، 81.2 مليون جنيه، 139.6 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 30838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13847 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9040 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12302 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3214 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 11535 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2077 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 34.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 25.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 33.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.55%.

- وثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 2.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.45%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 66.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.53%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 212.870 بنسبة تراجع بلغت 11.32%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 152.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.54%.

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 280.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.85%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 33.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 8.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.86%.