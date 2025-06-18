شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها السياحة بنسبة 2.6% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.6%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.6%، وقفز قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، وزاد قطاعا العقارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، ونما قطاع البنوك بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعا الخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون بنسبة 1%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.8%، وانخفض قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.5%، ونزل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.03 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.183 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.033 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105.3 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.67%، والعرب على 4.82%، واستحوذت المؤسسات على 29.34% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.65%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 165.7 مليون جنيه، 25.3 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.7 مليون جنيه، 81.2 مليون جنيه، 139.6 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 30838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13847 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9040 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12302 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3214 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 11535 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2077 نقطة.