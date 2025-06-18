شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تقيد شركة سولار سول للطاقة وتشطب جولدن كوست للاستثمار السياحي والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم شركة سولار سول للطاقة، قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 25 مليون جنيه موزع على 250 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)،

وألزمت البورصة، الشركة بتضمين نشرة طرح أسهم الشركة بالبورصة تعهدات من المساهمين الرئيسيين أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين برأس مال شركة سولار سول للطاقة، بالاستمرار بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 51% من إجمالي الأسهم المملوكة لهم برأس مال الشركة وبما لا يقل عن 25% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة والمقيدة لحين الالتزام بتنفيذ الخطة المستقبلية للشركة والانتقال للسوق الرئيسي، وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة بتجميد الأسهم الواردة بالبند (8) من المادة (9) كحد أدنى لشروط تجميد الأسهم.

وأدرجت البورصة، أسهم شركة سولار سول للطاقة، على قاعدة بيانات بقطاع النشاط "طاقة وخدمات مساندة" اعتبارًا من غدًا الخميس.

كما قررت لجنة القيد، الموافقة على إخطار شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية شطبا إجباريًا، والبالغ رأس ‏مالها المصدر والمقيد 67.6 مليون جنيه موزع على عدد 171.5 مليون سهم بقيمة اسمية 0.4 جنيه ‏مصري للسهم الواحد، ممثلة في خمسة إصدارات من جدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" (السوق الرئيسي)، طبقا لأحكام المادة رقم (53) من قواعد قيد وشطب ‏الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة (73) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وذلك نظرا لعدم ‏التزامها بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال المدة الممنوحة للشركة، وأن يتم تداول أسهم الشركة بالسوق غير النشط.

وألزمت لجنة القيد، شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، بشراء أسهمها حرة التداول المملوكة لمساهميها الراغبين في البيع – أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم – على أن يتم تنفيذ الشراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب، وعلى أن يتم شراء الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض، كما يجوز لأى شخص تكون أسهم الشركة حرة التداول مرهونة له ضماناً لدين أو التزام، أن يبيع للشركة الأسهم المرهونة له وبذات السعر، وفقا لأحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب ‏الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

في سياق متصل قررت لجنة القيد، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الدلتا للتأمين، من 400 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه موزعة على عدد 25 مليون سهم (بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلى قبل الزيادة) بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم، والزيادة ممولة من أرباح العام والأرباح المرحلة والاحتياطات الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 30/06/2023.

