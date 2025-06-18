شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025، ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 50 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء ،بالبنك الأهلى الى 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.55 جنيه للشراء 50.65 جنيه البيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.55 جنيه للشراء 50.65 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار الآن خلال التعاملات اليوم كالآتى:





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.





الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.