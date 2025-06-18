شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تخالف الذهب وتقفز فى التداولات العالمية إلى 37.20 دولارا للأونصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق المعادن الثمينة، اليوم، موجة صعود قوية قادها معدن الفضة، حيث سجلت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً على المستويين العالمي والمحلي في مصر، مدعومة بزيادة في الطلب وتدفق استثماري قوي نحو الفضة كملاذ آمن، على الرغم من تراجع الذهب بشكل مستمر.

قفز سعر أونصة الفضة في البورصات العالمية لتبلغ 37.20 دولاراً أمريكياً للأونصة، ارتفعت عقود الفروقات الحية (CFDs) بشكل واضح، مما يعكس اقبالاً متزايداً من المستثمرين على تداول المعدن الأبيض.

يعود هذا الصعود جزئياً إلى اتجاه المستثمرين نحو اعتبار الفضة ملاذاً آمناً في ظل استمرار التقلبات والضبابية التي تشهدها الأسواق الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

انعكست الموجة الصعودية العالمية بشكل مباشر على الأسواق المصرية، حيث شهدت أسعار الفضة بمختلف عياراتها وأنواعها ارتفاعاً ملحوظاً:

سعر جرام الفضة السويسري: سجل 63 جنيهاً مصرياً.

سعر جرام الفضة الإيطالي: وصل إلى 64 جنيهاً مصرياً.

سعر جرام الفضة المصري بلغ 62 جنيهاً مصرياً.

ويأتي هذا الارتفاع المتزامن في سياق تزايد ملحوظ للطلب على الفضة، سواء للأغراض الاستثمارية كلاعب بديل أو مكمل للذهب، أو للاستخدامات الصناعية، أو كطلب استهلاكي على المصوغات والتحف الفضية. هذا الطلب المتصاعد، محلياً وعالمياً، هو المحرك الأساسي لموجة الصعود الحالية.