شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاربعاء 18-6- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ 31.400 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 41.850 ريال مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ 41.925 ريال وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.850 ريال

- عيار 22 سجل 38.375 ريال

- عيار 21 سجل 36.625 ريال

- عيار 18 سجل 31.400 ريال

- عيار 14 سجل 24.425 ريال

- عيار 12 سجل 20.925 ريال

- الاونصة 1301.900 ريال

- الجنيه الذهب 293.000 ريال

- الأونصة بالدولار 3382.95 دولار

شهدت أسعار الذهب العالمية تقلبات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في وقت أحجم فيه المستثمرون عن ضخ رهانات كبيرة قبيل صدور قرار السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم ، وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليبلغ 3,393 دولارًا للأونصة، وفقا لما نشره موقع investing.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% أيضًا لتسجل 3,411.60 دولارا، وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% أمام سلة من العملات المنافسة، مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.



