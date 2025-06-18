شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث لحظى فى سعر الذهب اليوم بالبورصة العالمية والسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم بالسوق المصري والبورصة العالمية، وسط ضغوط مستمرة على الذهب رغم استمرار التوترات الإيرانية الإسرائيلية، لتسجل الأونص هبوطًا عند 3380 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 سجل 5497 جنيهًا للجرام.

- عيار 21 بلغ 4810 جنيهات للجرام.

- عيار 18 سجل 4123 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب 38480 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة بين 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا مع الحركة الفورية للذهب العالمي، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

تراجع المخاوف مؤقتًا من توسع رقعة الصراع فى الشرق الأوسط، إلى جانب تغيرات فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو هبوط العملة الأمريكية، ساهم في تراجع أسعار الذهب في مصر.

تحسن سعر صرف الجنيه خلال الساعات الماضية دفع الذهب إلي التراجع بشكل ملحوظ، ليسجل خسائر فاقت 90 جنيهًا في الجرام الواحد خلال فترة قصيرة.