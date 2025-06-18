الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 أمام الجنيه بمنتصف التعاملات بالبنوك

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سعر اليورو اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 أمام الجنيه بمنتصف التعاملات بالبنوك

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في منتصف التعاملات وفقا للتعاملات الرسمية المسجلة بالبنوك.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.93 جنيه للشراء، و58.09 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك 57.60 جنيه للشراء، و57.96 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.53 جنيه للشراء، و57.88 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.93 جنيه للشراء

58.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
 

57.60 جنيه للشراء.
57.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.53 جنيه للشراء.
57.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.49 جنيه للشراء.

57.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

57.60 جنيه للشراء.

57.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
 

57.68 جنيه للشراء.
58.04 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك البركة

57.49 جنيه للشراء.

57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.66 جنيه للشراء.

58.01 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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