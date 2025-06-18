شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشر الشركات الصغيرة بمنتصف التعاملات مدفوعًا بارتفاع أسهم الأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، باستثناء صعود مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مدفوعًا بصعود أسهم العربية للأسمنت، وجنوب الوادي للأسمنت، وأسمنت سيناء، ومصر للأسمنت-قنا، وسط تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 30707 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 38095 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13789 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 9018 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1226 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 3194 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 11310 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 50 ألف وثيقة أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.125 مليون وثيقة بدلا من 2.075 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وبالم هيلز للتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال عدد 30 ألف سهم، 900 سهم، 675 سهمًا، 38 ألف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 12149 سهمًا، 1049 سهمًا، 55 ألف سهم، 972 ألف سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 135 ألف سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 2.5 مليون سهم، 972 ألف سهم، 414.3 ألف سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 135 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 14.9 ألف سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 3.5 مليون سهم.

وباع داخليين بشركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، ومطاحن مصر العليا، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 11.1 ألف سهم، 782 سهم، 64.2 ألف سهم، على الترتيب.

في سياق متصل أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، عن تعديل مدة التعاقد مع هيئة موانىء البحر الاحمر وتحالف شركتى القناة للتوكيلات الملاحية وشركة السويس للشحن والتفريغ لإدارة وتشغيل عدد 2 ساحة لتخزين البضائع بميناء سفاجا لتصبح 10 سنوات لكلا من ساحة تخزين البضائع العامة والسيارات بمساحة 24.2 ألف متر مربع، وساحة المواد الخطرة مساحتها 5140 متر، وتخفيض الحد الأدنى لإدارة وتشغيل الساحتين لتصبح 32.7 مليون جنيه بدلًا من 85 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، عن موافقة مجلس الإدارة بإجماع الحضور على التصديق على تقرير تقييم أصول الشركة الصادر من مجموعة النور الاستشارية في ظل إصدار عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي تم موافاة مجلس إدارة الشركة بها على أن يظهر نتائج التقييم بالقوائم المالية المدققة للشركة، وتقرير مراقب الحسابات الصادر عنها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025.