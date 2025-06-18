شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التمثيل التجارى يبحث مع رؤساء المكاتب بالدول العربية تعزيز التعاون مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع رؤساء المكاتب التجارية المصرية المعتمدين في الدول العربية، وذلك لمناقشة أبرز الملفات المتعلقة بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية، واستعراض التحديات التي تواجه عمل المكاتب التجارية بالخارج، وسبل تفعيل دورها في دعم التعاون الثنائي.

وخلال الاجتماع، أكد الشريف أن هذا اللقاء يأتي في إطار رؤية جهاز التمثيل التجاري لتطوير منظومة العمل بين الإدارة المركزية والمكاتب التجارية بالخارج، بما يضمن التكامل في الأداء، ويرفع من كفاءة التمثيل الاقتصادي المصري على الصعيد الإقليمي، ويحقق أقصى استفادة من أدوات دعم الصادرات وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من وجود المكاتب التجارية في الدول العربية، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات اقتصادية متسارعة، وهو ما يتطلب رفع مستوى التنسيق وتكثيف الجهود لترويج الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في السوق المصري، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال العربي.

وأوضح رئيس التمثيل التجاري أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دورية لأداء المكاتب التجارية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لها، لضمان تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الشقيقة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية ينظمها جهاز التمثيل التجاري في إطار خطته لتحديث آليات العمل، وتفعيل دوره كمحرك رئيسي لدبلوماسية الاقتصاد المصري حول العالم.