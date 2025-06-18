شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 18-6- 2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ33.250 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر33.250 دينار، مقارنة بـ 33.325 سعر أمس ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

-عيار 24 سجل 33.250 دينار

-عيار 22 سجل 30.475 دينار

-عيار 21 سجل 29.100 دينار

-عيار 18 سجل 24.950 دينار

-عيار 14 سجل 19.400 دينار

-عيار 12 سجل 16.625 دينار

- الاونصة 1034.275 دينار

-الجنيه الذهب 232.775 دينار

-الأونصة بالدولار 3382.56 دولار



شهدت أسعار الذهب العالمية تقلبات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في وقت أحجم فيه المستثمرون عن ضخ رهانات كبيرة قبيل صدور قرار السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليبلغ 3,393 دولارًا للأونصة.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% أيضًا لتسجل 3,411.60 دولارًا، وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% أمام سلة من العملات المنافسة، مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وفقا لما نشره موقع investing.



