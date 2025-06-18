أسعار النفط تستمر في الارتفاع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم، بعد أن أنهت الجلسة السابقة على زيادة بأكثر من أربعة في المئة وسط مخاوف من تعطل الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت (26) سنتًا، ما نسبته (0.3%)، ليصل إلى (76.71) دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0440 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.5%) ما يعادل 35 سنتًا، مسجلًا (75.19) دولارًا للبرميل.

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