الاقتصاد

أسعار النفط تستمر في الارتفاع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

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أسعار النفط تستمر في الارتفاع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم، بعد أن أنهت الجلسة السابقة على زيادة بأكثر من أربعة في المئة وسط مخاوف من تعطل الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت (26) سنتًا، ما نسبته (0.3%)، ليصل إلى (76.71) دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0440 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.5%) ما يعادل 35 سنتًا، مسجلًا (75.19) دولارًا للبرميل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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