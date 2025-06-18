شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يتفقد VXI الأمريكية.. تستهدف توفير 4 آلاف فرصة عمل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بزيارة تفقدية لمقر شركة VXI الأمريكية بالقاهرة والتى تعد من الشركات العالمية الرائدة فى تقديم خدمات التعهيد وحلول تجربة العملاء الشاملة؛ رافقه خلال الزيارة رايان كولينز رئيس العمليات بشركة VXI العالمية، وإريكا كينج رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة العالمية، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وأحمد بهجت نائب رئيس شركة VXI للعمليات فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.

وخلال الزيارة، اطلع الدكتور عمرو طلعت على سير العمل داخل الشركة، واستمع من المسئولين بالشركة إلى عرض حول خطط الشركة التوسعية فى السوق المصرى، والتى تستهدف زيادة عدد العاملين من أكثر من 1000 موظف حاليًا إلى أكثر من 5000 موظف بنهاية عام 2028، ليصل إجمالى استثماراتها إلى 135 مليون دولار.

وأكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الزيارة التفقدية تأتى فى إطار اهتمام الوزارة بتعزيز التواصل مع الشركات العالمية العاملة فى مصر فى مجال خدمات التعهيد، انطلاقًا من حرص الدولة على تهيئة بيئة جاذبة ومحفزة لنمو هذه الصناعة الواعدة؛ موضحا أن تشجيع الاستثمار فى قطاع خدمات التعهيد يعد أحد المحاور الرئيسية للعمل على تعزيز مكانة مصر كوجهة مفضلة للشركات العالمية فى مجال خدمات التعهيد؛ مشيرا إلى أن مصر تشهد توسعًا مستمرا فى عدد مراكز التعهيد نتيجة للجهود المبذولة لتنمية هذه الصناعة من خلال الاستثمار فى بناء القدرات الرقمية، وتوفير الحوافز، بما يسهم فى تعظيم صادرات مصر الرقمية، وترسيخ مكانتها كمركز عالمى لتقديم خدمات التعهيد؛ مضيفا "مستمرون فى التعاون مع الشركات العاملة فى مجال التعهيد لتوسيع قاعدة الكوادر البشرية المدربة على مصفوفة المهارات التى تتطلبها هذه الشركات".

وخلال جولته داخل الشركة؛ حرص الدكتور عمرو طلعت على الاستماع إلى عدد من الشباب العاملين بالشركة، حيث استعرضوا تجاربهم المهنية وكيف تمكنوا من اتخاذ العمل فى مجال خدمات التعهيد مسارًا مهنيًا، رغم تنوع خلفياتهم الأكاديمية، كما تناولوا ما اكتسبوه من مهارات وخبرات عملية خلال عملهم بالشركة.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور عمرو طلعت حرص الدولة على تمكين الشباب من اكتساب المهارات الرقمية التى تؤهلهم للحصول على فرص عمل متميزة فى قطاع خدمات التعهيد، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات الواعدة التى تتيح آفاقًا واسعة للنمو المهنى والتطور الوظيفى، فضلًا عمّا يوفره من عوائد مجزية.

ومن جانبه، قال رايان كولينز رئيس العمليات بشركة VXI العالمية: "يعكس توسعنا فى مصر الإمكانات الهائلة التى تتمتع بها المنطقة، ليس فقط للتكلفة التنافسية للعمليات فى مصر، بل كمركز يزخر بالمواهب متعددة اللغات ويتمتع بموقع استراتيجى يتيح الوصول إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقد جاء النمو السريع الذى حققناه ليؤكد تميز وجودة الكفاءات المصرية وقدرتها على تقديم حلول متميزة وقابلة للتوسع فى مجال تجارب العملاء من القاهرة."

وأكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، أن التوسع الذى تشهده شركة VXI فى مصر يُجسد الثقة الدولية المتزايدة فى الاقتصاد المصرى، ويعد مؤشرًا قويًا على جدوى الاستثمار فى قطاع خدمات التعهيد، الذى يعد من أكثر القطاعات نموًا وعائدًا من حيث فرص التوظيف والتصدير.

وأشار إلى أن استثمارات مثل تلك التى تضخها VXI تسهم فى دعم أهداف الدولة لزيادة صادرات الخدمات الرقمية، ورفع مساهمة الاقتصاد الرقمى فى الناتج المحلى الإجمالى، من خلال خلق الآلاف من فرص العمل المتخصصة، ونقل الخبرات التشغيلية العالمية إلى السوق المصرى؛ موضحا أن مصر تتمتع بمنظومة متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية، تشمل بيئة أعمال مستقرة وآمنة، وبنية تحتية رقمية موثوقة، وحوافز استثمارية تنافسية، إلى جانب وفرة الكفاءات المؤهلة للعمل فى مختلف مجالات التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز للخدمات العالمية للشركات متعددة الجنسيات.

هذا وتأسست شركة VXI فى مصر فى ديسمبر 2023، وبدأت التشغيل الفعلى فى مارس 2024، وتقدم خدماتها للعملاء فى ألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، وهولندا، والولايات المتحدة، وذلك بست لغات مختلفة.

وتعد خطة التوسع فى مصر من أبرز خطط الشركة عالميًا، مدفوعةً بالطلب العالمى المتزايد على خدمات تجربة العملاء المدعومة بالابتكار التقنى، وبالثقة فى كفاءة ومهارة الكوادر المصرية.

وقال أحمد بهجت نائب رئيس شركة VXI للعمليات فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط: "تقدر VXI مصر دعم الحكومة المصرية واهتمامها بصناعة التعهيد، والتى أسهمت فى وضع مصر ضمن قائمة الدول الثلاث الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية فى هذا المجال.

ويقع مقر شركة VXI العالمية الرئيسى فى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وقد تأسست عام 1998، ويعمل بها أكثر من 43 ألف متخصص فى أكثر من 43 موقعًا حول العالم، تشمل أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا ومنطقة الكاريبى.

وتقدم الشركة خدمات متقدمة تدعم التحول الرقمى، من خلال مراكز الاتصال الرقمية، وحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى نماذج تواصل متعددة القنوات واللغات تضمن تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء عبر مختلف الوسائط والمنصات.