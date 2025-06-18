شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 30359 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 38654 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 13614 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 8905 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 12103 نقطة.