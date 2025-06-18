شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 18 -6-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 18 يونيه 2025 استقرارا حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.724 جنيه للشراء.

13.791جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.917 جنيه للشراء.

13.88 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.866 جنيه للشراء.

13.834جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.784 جنيه للشراء.

13.847جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.89جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع.