شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 بلغ 4810 جنيهات للجرام.. سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تحديث لحظي في سعر الذهب اليوم بالسوق المصري والبورصة العالمية، وسط ضغوط مستمرة على الذهب رغم استمرار التوترات الإيرانية الإسرائيلية.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 سجل 5497 جنيهًا للجرام.

- عيار 21 بلغ 4810 جنيهات للجرام.

- عيار 18 سجل 4123 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب 38480 جنيهًا.

كشفت بيانات شعبة الذهب تطورات سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم، ليواصل المعدن الأصفر خسائره لليوم الثاني على التوالي، ويصل إجمالي التراجع إلى نحو 140 جنيهًا خلال 72 ساعة فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة بين 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا مع الحركة الفورية للذهب العالمي، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

تراجع المخاوف مؤقتًا من توسع رقعة الصراع فى الشرق الأوسط، إلى جانب تغيرات فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو هبوط العملة الأمريكية، ساهم في تراجع أسعار الذهب في مصر.

وتحسن سعر صرف الجنيه خلال الساعات الماضية دفع الذهب إلي التراجع بشكل ملحوظ، ليسجل خسائر فاقت 90 جنيهًا في الجرام الواحد خلال فترة قصيرة.

ولا تزال الأسواق تترقب عن كثب تطورات المشهد الإقليمى، إذ يُعد الذهب أداة رئيسية للتحوط وقت الأزمات، مما يجعل أي تحرك في الأسعار العالمية أو الإقليمية ينعكس سريعًا على السوق المحلية.

ويتوقف المسار المتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.