شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الدول المالكة لتكنولوجيا بطاريات تخزين الطاقة بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

أكبر الدول التى تعتمد على بطاريات التخزين من الطاقة الشمسية هي تلك التي تستثمر بكثافة في الطاقة المتجددة وتسعى إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. ومن أبرز هذه الدول:

1. الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد من الرواد في استخدام بطاريات التخزين، خاصة في ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس بمشاريع ضخمة مثل Tesla Megapack لتخزين الطاقة وتحظى على دعم حكومي قوي للطاقة المتجددة والتخزين.



2. الصين وتعتبر من أكبر الدول المنتجة للطاقة الشمسية في العالم وتستثمر بشكل هائل في تقنيات تخزين الطاقة لتكامل الشبكة ولديها مصانع بطاريات ضخمة مثل CATL وBYD.



3. ألمانيا وهي إحدى الدول الرائدة في التحول للطاقة المتجددة (Energiewende) و تستخدم البطاريات على نطاق واسع في المنازل والمنشآت الصناعية لتقليل الاعتماد على الشبكة.

4. أستراليا تعد سوق ناشئ سريع النمو في مجال تخزين الطاقة.

5. الهند وتعتمد بشكل متزايد على الطاقة الشمسية وتستثمر الحكومة في تخزين الطاقة لتوفير الكهرباء في المناطق الريفية.



- أكبر الدول من حيث سعة تخزين البطاريات المرتبطة بالطاقة الشمسية

1. الصين:

2. الولايات المتحدة الأمريكية:

3. الإمارات العربية المتحدة: