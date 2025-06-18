تباين أداء الأسواق الآسيوية وسط ترقّب قرارات الفيدرالي وتصاعد التوترات الجيوسياسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تباينت أداء أسواق الأسهم الآسيوية في تداولات اليوم، وقادت هونج كونج الخسائر متأثرة بتصاعد التوترات الجيوسياسية؛ وسط تركز الأنظار على قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمقرر الإعلان عنه في وقت لاحق اليوم.

وتراجع مؤشر “هانج سنج” في بورصة هونج كونج بأكثر من (1%)، متصدرًا التراجعات الإقليمية، أما في الصين، تراجع مؤشر “شنجهاي المركب” بنسبة (0.5%)، وهبط مؤشر “سي إس آي 300” المشترك بين شنجهاي وشنتشن بنسبة (0.4%).

وانخفض مؤشر “ستريتس تايمز” في سنغافورة بنسبة (0.5%)، بينما ظل مؤشر “إس أند بي/إيه إس إكس 200” الأسترالي دون تغيير يذكر، وكذلك العقود الآجلة لمؤشر “نيفتي 50” الهندي؛ وانخفض مؤشر بورصة جاكرتا المركب في إندونيسيا بنسبة (0.1%), وفي المقابل، خالف مؤشر “كوسبي” في كوريا الجنوبية الاتجاه الإقليمي، مرتفعًا بنسبة (0.7%).

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