“منشآت” تحصد جائزة دولية في مؤتمر ريادة الأعمال العالمي بإنديانا الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حققت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) إنجازًا دوليًا جديدًا بحصولها على جائزة Founder Catalys، ضمن جوائز GEN Compass Awards التي أعلن عنها خلال فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال العالمي (GEC 2025)، الذي استضافته ولاية إنديانا الأمريكية، بمشاركة أكثر من (10,000) رائد أعمال ومسؤول من (141) دولة حول العالم.

وجاء منح الجائزة تقديرًا لإسهامات “منشآت” في فعاليات كأس العالم لريادة الأعمال، حيث قدّمت الهيئة تجربة متكاملة لدعم رواد الأعمال وتمكين المنشآت الناشئة، عبر برامج تدريبية ومعسكرات مكثفة، وشبكة إرشاد عالمية تفتح آفاق التواصل والتوسع الدولي للمشاركين.

وأكّدت لجنة الجوائز أن ما قدمته “منشآت” أسهم في تحويل تجربة المشاركين إلى نقطة انطلاق فعلية نحو النجاح، من خلال توفير الموارد والأدوات العملية لإطلاق المشاريع وتحقيق أثر ملموس.

وتأتي هذه الجائزة بالتزامن مع اختتام “منشآت” النسخة السادسة من جائزة ابتكر، بتتويج ست منشآت سعودية فائزة ستتأهل لتمثيل المملكة في النهائيات الدولية خلال هذا العام، والمنافسة على جوائز مالية تصل إلى مليون دولار، إلى جانب التكريم على المستويين المحلي والعالمي.

وشهدت النسخة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لريادة الأعمال، التي نظّمتها “منشآت” ضمن فعاليات ملتقى بيبان (24)، مشاركة واسعة من رواد الأعمال، واختتمت بتتويج الفائزين, بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود “منشآت”؛ في دعم وتمكين رواد الأعمال السعوديين، وتعزيز تنافسية المملكة في مؤشرات ريادة الأعمال على المستوى الدولي.

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