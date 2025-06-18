شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 فى البحرين عيار 24 بـ40.850 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل سعر 24 سعر 40.850 دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب فى البحرين



عيار 24 سجل 40.850 دينار

عيار 22 سجل 37.450 دينار

عيار 21 سجل 35.750 دينار

عيار 18 سجل 30.650 دينار

عيار 14 سجل 23.825 دينار

عيار 12 سجل 20.425 دينار

الاونصة 1270.725 دينار

الجنيه الذهب 285.975 دينار

الأونصة بالدولار 3379.56 دولار



واستطاع الذهب أن يثبت أقدامه فوق المستوى 3400 دولار للأونصة ليستمر الاتجاه الصاعد على المدى القصير هو القائم حتى الآن وقد نشهد اختراق للقمة التاريخية عند 3500 دولار للأونصة وتسجيل مستوى قياسي جديد.

ارتفاع أسعار الذهب ناتجة من الصراع بين إيران والكيان الصهيوني بعد الهجمات المتبادلة التى بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضى، ويمثل هذا الصراع تصعيدًا متجددًا في التوترات بين دول الشرق الأوسط، وأثار مخاوف من تورط المزيد من القوى الإقليمية.