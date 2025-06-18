تراجع الصادرات اليابانيّة خلال مايو الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تراجعت الصادرات اليابانية في شهر مايو الماضي للمرة الأولى منذ 8 أشهر.

وانخفضت قيمة الصادرات اليابانية في مايو بنسبة (1.7%) على أساس سنوي لتصل إلى (8.1) تريليونات ين، وهو تراجع أقل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض نسبته (3.8%)، بعد ارتفاع بنسبة (2%).

وسجّلت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي انخفاضًا بنسبة (11.1%) مقارنة بالعام الماضي، متأثرة بتراجع بنسبة (24.7%) في صادرات السيارات، وانخفاض بنسبة (19%) في مكونات السيارات، في حين أسهم ارتفاع قيمة الين في تقليص القيمة الإجمالية للشحنات، كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة (8.8%).

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